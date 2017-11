Hirsch läuft in Auto und landet auf den Sitzen

"Keine Chance, dem Hirsch auszuweichen"

Das Tier starb, beide Insassen wurden erheblich verletzt. Der Vater wurde - nach Erstversorgung am Unfallort - mit dem Rettungshubschrauber nach Traunstein geflogen, der Sohn in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht. Martin Reisenzein, Polizeikommandant für den Bezirk Kitzbühel, im Interview mit der "Krone": "Der Unfall ist relativ glimpflich ausgegangen, beide Opfer sind außer Lebensgefahr. Eine Befragung des Lenkers war bisher noch nicht möglich. Auf dieser Strecke haben sich schon häufig Wildunfälle ereignet, an tödliche kann ich mich aber nicht erinnern - und an einen so spektakulären wie diesen auch nicht. Der Lenker hatte jedenfalls keine Chance, dem Hirsch auszuweichen."