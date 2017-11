Pöltl jubelt: Klarer Toronto-Sieg in Houston

Pöltl zeigte sich nach dem vierten Auswärtserfolg der Raptors im laufenden Spieljahr hoch zufrieden: "Großartiger 129:113-Teamsieg bei den Houston Rockets! Ausgezeichnete Offensiv-Leistung gegen eines der besten Teams der Liga", postete der 22-Jährige, der auch je einen Assist, Ballgewinn und blockierten Wurf verbuchte, auf Facebook.

Die Kanadier flogen nach dem Spiel sofort nach New Orleans, wo bereits in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) die nächste Aufgabe wartet. Gegen die Pelicans hatten sie erst vergangene Woche einen 122:118-Heimsieg gefeiert.

Boston mit 13. Sieg in Serie

Die Boston Celtics setzten sich bei den Brooklyn Nets 109:102 durch. Der Rekordmeister feierte damit den bereits 13. Erfolg in Serie in der nordamerikanischen Profiliga.