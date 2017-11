Meister Hard nach Kantersieg HLA-Tabellenführer

"Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Jetzt können wir den Schwung mit in die beiden EHF-Cup-Spiele gegen Wacker Thun nehmen," sagte Hard-Cheftrainer Petr Hrachovec.

Sein Team tritt am Samstag (17.30 Uhr) im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zum EHF-Cup in der Sporthalle Lachen an. Das Rückspiel folgt am 25. November (19 Uhr) in der eigenen Sporthalle am See.