Thiem als Werbestar in der Weltstadt London

Die O2-Arena ist täglich mit jeweils 17.500 Fans ausverkauft, vor allem bei den Sessions von Roger Federer reiben sich die Schwarzmarkt-Händler mit überteuerten Ticket-Preisen die Hände. Fast überall wird man in London an das Masters erinnert. Porträts von Nadal, Federer & Co. zieren einige Doppeldecker-Busse, an den wichtigsten Punkten in der Innenstadt hängen überdimensionale Plakate.