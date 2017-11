Barbara Wussow ab 50 in einem „luftleeren Raum“

"Lache Fältchen weg"

Trotz des zeitweise "luftleeren Raumes" ab 50, hat die heute 56-Jährige laut "Meins" kein Problem mit dem Älterwerden: "Alter hat mich noch nie gestört. Während andere mit 40 die große Krise bekamen, hatte ich noch nicht einmal mein zweites Kind", erzählt die Schauspielerin. "Ich würde allerdings, wenn ich mir was wünschen dürfte, genau jetzt stehen bleiben - mit Mitte 50. Mich nerven nämlich in der Früh die neuen Fältchen im Gesicht. Aber die lache ich im Laufe des Tages weg", gibt Barbara Wussow zu. Überhaupt sei sei ein "wahnsinnig positiver Mensch und glaube an alles Gute".