Schallplatten: Sanftes Knistern vor dem ersten Ton

Der Sommer 2000. Noch keine 17 Jahre alt, absolvierte ich als junger Oberösterreicher bei der "Krone" ein Praktikum. Und erinnere mich noch genau an den 4. Juli. Libro Music Hall. Mein erstes Iron-Maiden-Konzert. Dort von langhaarigen Männern in Jeansjacken mit Band-Aufnähern erfahren, dass man Rockmusik "nur auf Vinyl" hören könne. Schallplatten. Freilich aus dem elterlichen Hause in Form diverser Mahler- und Beethoven-Stücke wohl bekannt. Doch habe ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine besessen. Was sich bald ändern sollte.