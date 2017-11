Wien: Slowakischer Einbrecher in Keller gesperrt

In der schmucken Wohnhausanlage in der Kugelmanngasse in Liesing herrscht Aufregung - zuletzt wurden in der Gegend immer wieder Einbrüche und Diebstähle gemeldet. Jetzt konnten die zwei Frauen zumindest einem Täter das Handwerk legen. "Ich habe eine fremde Person im Stiegenhaus bemerkt und hatte sofort ein mulmiges Gefühl", erzählt Bewohnerin Elisabeth W. Die angespannte Situation ließ der Wienerin keine Ruhe. Sie wandte sich an ihre Nachbarin, gemeinsam starteten die mutigen Frauen einen "Rundgang" durchs Haus.