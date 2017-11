Janet Jacksons Nase droht abzufallen!

Beauty-Doc warnt

Denn die Nase der Sängerin sah stark verändert aus. Die Spekulationen bestätigte der New Yorker Schönheitschirurg Dr. Matthew Schulman in der "New York Post": "Für mich scheint es ein Einsenken der Naselöcher und Zusammenziehen der Nasenflügel gegeben zu haben. Das könnte das Ergebnis von einer Vielzahl von chirurgischen Eingriffen sein, die die Nasenknorpel hat instabil werden lassen."