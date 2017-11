Papa im Swingerclub: Bub friert Stunden im Auto

Nachdem sie den Fahrzeughalter eruiert hatten, fanden die Polizisten den Aufenthaltsort des 40-Jährigen mithilfe seiner Kreditkarte heraus, mit der der Rabenvater in dem Etablissement seine zahlreichen Drinks bezahlt hatte.

Mutter des Buben "in Schockzustand"

Die Beamten packten den leicht unterkühlten Buben in warme Decken und brachten ihn zu seiner Mutter. Die Frau, die gerade schwanger ist, habe sich "in einem Schockzustand" befunden, als sie von den Polizisten erfuhr, was geschehen war, berichten lokale Medien.