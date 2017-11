Travolta soll „Grease“-Kollegen missbraucht haben

Hat John Travolta einen langjährigen Freund und Kollegen sexuell belästigt? Das behauptet zumindest die ehemalige Verlobte von Jeff Conaway im "National Enquirer". Der "Taxi"-Star, der später mit Travolta in "Grease" in der Rolle des Kenickie vor der Kamera stand, war 2011 nach jahrzehntelangen Alkohol- und Drogensucht an einer Lungenentzündung gestorben.