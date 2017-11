Täter schleppten den Tresor davon

"Ein klassischer Dämmerungseinbruch", sagt ein Ermittler in Maria Enzersdorf. Dort waren ungebetene Gäste über ein vom Garten aus aufgezwängtes Fenster in ein Einfamilienhaus geklettert. Erst knackten sie eine Handkasse, dann entdeckten die Kriminellen den Standtresor der Besitzer. Da den Tätern aber offenbar Zeit und Werkzeug fehlten, um den Stahlschrank an Ort und Stelle gewaltsam zu öffnen, schleppten sie ihn einfach davon - Geld, Sparbücher und Münzen sind weg.

Ebenfalls durch ein Fenster stiegen Unbekannte abends in Wieselburg, Bezirk Scheibbs, in ein Haus ein. Dort suchten und fanden die Einbrecher den Safe-Schlüssel und bedienten sich ungehindert an Goldmünzen und Armbanduhren.

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung