Mehr Geld für Polizeischüler und Wachebeamte

Mehr Geld gibt es ab dem 1. Dezember für Polizeischüler sowie Justizwachebeamte in Ausbildung. Beamten-Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) gibt dazu eine neue "Sondervertragsrichtlinie" heraus, mit der die Gehälter angehoben werden. Duzdar will damit mehr Menschen für diese Jobs begeistern, um so die Planstellen besetzen zu können.