Ärztenot in Linz noch ärger

Die "Krone" hat über den Kinderarzt-Engpass in Linz in den letzten Monaten schon mehrmals berichtet. Seit Anfang 2017 herrscht nämlich Ausnahmezustand.



Seit über eineinhalb Jahren vakant

Andere Praxen, die notgedrungen Patienten übernommen haben, sind längst voll. Deshalb reagierten Ärztekammer und Gebietskrankenkasse auch im Sommer mit einer zusätzlich ausgeschriebenen Stelle im Linzer Süden, um für Entlastung zu sorgen. Doch gebracht hat’s nichts! Die Nachfolge von Wolfgang Tiefenthaller hat nach wie vor niemand angetreten - und das, obwohl die Stelle nunmehr schon über eineinhalb Jahre vakant ist.



Beruf und Verträge attraktivieren

Oft hört man, dass der Beruf in Ärztekreisen nicht besonders hoch angesehen ist. Nicht nur deshalb wünscht sich etwa die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse, dass man bereits in der Ausbildung den Hebel ansetzt - den Beruf attraktiviert. Andere meinen wiederum, dass die Verträge attraktiver gestaltet werden müssten. Was an der aktuellen Lage in Linz aber nichts ändert. Die Kinderärzte arbeiten am Limit.



Ennser Kinderärztin vor Pension

Und schon bald könnte die Situation noch prekärer werden. Denn mit Ende des Jahres geht die Ennser Kinderärztin Gabriela Schadenböck-Kranzl in Pension. Nachdem auch ihr Posten bereits zweimal ohne Erfolg ausgeschrieben war, droht hier in unmittelbarer Linzer Nähe das nächste Chaos.

Mario Ruhmanseder, Kronen Zeitung