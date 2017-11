Italien-Coach Ventura: Trotz WM-Aus kein Rücktritt

Das 0:0 gegen Schweden hatte am späten Montagabend das Aus der Squadra Azzurra für die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland besiegelt. Der Präsident des italienischen Fußballverbandes FIGC, Carlo Tavecchio, wollte sich nach dem Spiel 48 Stunden Bedenkzeit nehmen und erst dann über Konsequenzen entscheiden, hatte Ansa berichtet. Er habe entschieden, die verpasste Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zunächst nicht zu kommentieren.

Venturas Vertrag war erst im August verlängert werden. Er sollte die Mannschaft eigentlich bis zur Europameisterschaft 2020 führen. Zuletzt fand 1958 eine WM ohne Italien statt. Tavecchio stand schon vor dem Spiel am Montag in der Kritik. Gegen ihn waren Rücktrittsforderungen laut geworden für den Fall, dass sich Italien erstmals seit 60 Jahren nicht qualifizieren sollte.