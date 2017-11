Mutter, Tochter und Sohn als Schlägertrupp

Abgespielt hat sich alles so: Das Mädchen (16) und ihr Freund (18) waren im Stadtgebiet von Feldkirchen unterwegs und stritten sich mit drei vorerst Unbekannten - zwei Frauen und ein Mann. Auch Alkohol soll im Spiel gewesen sein. Was mit Beschimpfungen anfing, endete aber in einer brutalen Schlägerei. Das Mädchen darf das Krankenhaus erst heute wieder verlassen.