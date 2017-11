Trump und Duterte betonen Wert der Menschenrechte

Die Präsidenten der USA und der Philippinen, Donald Trump und Rodrigo Duterte, haben die Bedeutung der Menschenrechte betont. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Dienstag in Manila veröffentlicht wurde, heißt es: "Die Menschenrechte und die Würde des menschlichen Lebens sind essenziell." Beide Präsidenten hätten das auch bei ihrem Zweiergespräch am Tag zuvor betont.