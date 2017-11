Thiem-Gruppe: Goffin gelingt Sensation gegen Nadal

Riesen-Überraschung in der Gruppe von Dominic Thiem bei den ATP Finals: Der als Nummer 7 gesetzte Belgier David Goffin besiegte in der Gruppe "Pete Sampras" den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal mit 7:6(5),6:7(4) und 6:4 und versetzte dem Spanier damit einen gehörigen Dämpfer in Blickrichtung erstmaligen Titel.