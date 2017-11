Suljovic zieht souverän ins Achtelfinale ein

Österreichs Darts-Star Mensur Suljovic ist am Montagabend beim Grand Slam of Darts ins Achtelfinale eingezogen. Der 45-jährige Wiener gewann mit einem knappen 5:4 gegen James Wilson in der Civic Hall in Wolverhampton auch sein drittes Spiel und sicherte sich damit den Sieg in der Gruppe G vor Michael Smith. Der hatte zuvor den dritten Engländer in der Gruppe, Mark McGeeney, mit 5:4 besiegt.