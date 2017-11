Erdogan zu Besuch bei Putin am Schwarzen Meer

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Kreml-Chef Wladimir Putin jetzt in der russischen Stadt Sotschi empfangen. Der russische Präsident empfing seinen Amtskollegen aus der Türkei in seiner Residenz am Schwarzen Meer. Beide Länder haben sich nach einer Eiszeit, weil die Türkei einen russischen Kampfjet abgeschossen hatte, wieder angenähert. Die Präsidenten haben sich dieses Jahr schon mehrmals getroffen und ihre enge Partnerschaft signalisiert.