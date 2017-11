Hirscher: „Mit den Spielchen muss ich leben!“

Du hast dein Ziel Top-30 erreicht, die Konkurrenz sprach davor aber von Tiefstapelei, hast du dafür Verständnis?

Mit diesen Spielchen muss ich leben. Und mit denen leb ich gerne. Das hab ich mir hart erarbeitet. Das geht beim einen Ohr rein, beim anderen Ohr raus. Ich weiß schon, was Fakt ist.

Jetzt braucht dein Knöchel aber erst einmal Ruhe ...

Sieben Skitage in Folge, das ist selbst ohne Verletzung ungewöhnlich. Jetzt muss ich runter vom Gas. Und dann werde ich die Vorbereitung auf den Riesentorlauf am 3. Dezember in Beaver Creek starten.

An welchen Punkten musst du jetzt arbeiten?

Langsam sollten wir beginnen, wieder schlechtere Pistenverhältnisse ins Programm zu nehmen. Da wieder schnell zu werden, das wird die Challenge. Und den Rückstand bei den neuen Riesentorlauf-Skiern aufzuholen, das wird richtig krass!

Alex Hofstetter, Kronen Zeitung