Neonazi-Prozess in OÖ: Urteil für „Waffenbrüder“

In der WhatsApp-Gruppe "Waffenbrüder" seien laut Anklage u.a. Sprüche wie "Sieg Heil auf meine tapferen Kameraden", Geburtstagswünsche an "unseren Führer" oder selbst verfasste pathetische Gedichte mit NS-Bezug gepostet worden. Zum Geburtstag Adolf Hitlers seien vier der Angeklagten zu dessen Geburtshaus nach Braunau gefahren, zwei hätten sich dort beim Hitlergruß fotografieren lassen, die Fotos seien gepostet worden, so die Anklage.