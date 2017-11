31-Jähriger zwang Paar zum Sex: Sechs Jahr Haft!

Über ein Internet-Forum hatten sich das Paar und der Hobbyfotograf kennengelernt. Ursprünglich sollten nur ein paar Erotikfotos entstehen, doch für das Paar endete dieses amouröse Abenteuer in einem Albtraum. "Am Ende dachte ich sogar immer wieder an Selbstmord", erzählt eines der Opfer.