Diese hübsche Blondine ist Thiems neue Flamme

Dominic Thiem hat bei den ATP Finals zum Auftakt eine bittere Niederlage gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow kassiert (Highlights oben im Video). In der Liebe scheint es für den 24-jährigen Niederösterreicher aber besser zu laufen. Bei seinem ersten Gruppenspiel in London nahm die französische Tennisspielerin Kristina Mladenovic in seiner Box Platz - seine neue Flamme!