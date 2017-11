Bombendrohung bei Konzert: Verdächtiger im Visier

Zwei Drohanrufe waren in der Nacht zum 24. September bei der Welser Polizei eingelangt. Zunächst hatte sich der anonyme Anrufer um 23.03 Uhr an die Polizeiinspektion Dragonerstraße gewandt. Er behauptete, in der Messehalle sei eine Bombe deponiert: "Sie wird in 30 Minuten hochgehen." Fünf Minuten später wiederholte er die telefonische Drohung auch gegenüber der Inspektion Innere Stadt.