Rund um die Uhr Bio

Nach einem Umbau im Jahr 2000 folgte 2012 ein erneuter Umbau nach modernen Bio-Standards. Heute sind die Söhne Manuel (21) und Daniel (24) stolz: "Der elterliche Weitsicht erlaubt uns, mit dem Betrieb in die Zukunft zu schauen." Kaum gesagt, sind die Schickmaiers wieder Vorreiter: Neuester Clou ist ein Bio-Automat, an dem die Hof-Produkte wie Fleisch, Würste, Honig und Co. rund um die Uhr in Pettenbach, Kirchdorf und vielleicht schon bald in Wels und Linz verkauft werden.

Sabine Kronberger, Kronen Zeitung