Rajoy verliert an Rückhalt – Spanier für Neuwahlen

Die Minderheitsregierung des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy verliert mitten in der Katalonien-Krise an Rückhalt. Nach einer am Montag veröffentlichten Erhebung für die Zeitung "El Pais" befürworten 55 Prozent der Spanier Neuwahlen, während es im Oktober nur 49 Prozent waren. Die Amtszeit des konservativen Regierungschefs läuft bis 2020. Der entmachtete katalanische Präsident, Carles Puigdemont, schloss indes eine Lösung des Streits ohne eine Abspaltung der Region nicht aus. "Ich bin bereit, und ich war immer bereit, eine andere Beziehung mit Spanien zu akzeptieren, sagte Puigdemont in einem Interview der belgischen Zeitung "Le Soir" am Montag.