Letzte Tage zur Bewerbung für Traumhochzeit

Süße Fotos mit ein paar kreativen Zeilen gespickt oder die ein oder andere herausragende Idee könnten verliebte Pärchen zum "Krone"-Traumhochzeitspaar 2018 machen. Das sich am 19. Mai nächsten Jahres am Pöstlingberg in Linz das Ja-Wort geben darf! Renommierte Partnerbetriebe sorgen dafür, dass es dem Brautpaar an seinem schönsten Tag an nichts fehlt.



Pärchen fehlt noch

Hochzeitsorganisatorin Sabine Weiler hat bereits alles unter Dach und Fach gebracht. Das einzige, was noch fehlt, ist das Pärchen selbst! Wer sich und seinen Schatz noch ins Rennen um den Megagewinn bringen will, hat bis 19. November Zeit, eine Bewerbung einzureichen.

Entweder per Mail mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Fotos an ooe.traumhochzeit@kronenzeitung.at oder per Post an "OÖ-Krone", Khevenhüllerstraße 31, 4020 Linz. Übrigens: Wer gewinnt, wird noch vor Weihnachten in der "OÖ-Krone" bekannt gegeben.

Simone Waldl, Kronen Zeitung