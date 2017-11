Fuhren mit schweren Geschützen auf

Die letzten Jahre komponierte Karlheinz Hauser und sein Herdvirtuosen-Orchester im Mozarteum eine kulinarische Symphonie, heuer bespielte er einen neuen Aufführungsort. Der Zwei-Sterne-Koch von "Süllberg" hatte sich Sonntagnacht gemeinsam mit der Firma Lohberger die Panzerhalle am Gelände der ehemaligen Struberkaserne ausgesucht, um bei seiner legendären "Gastro Premium Night" rund 1000 Hoteliers und Gastronomen den Marsch zu blasen.

Selbstverständlich reihten sich auch diesmal die Besten der Besten in seine Kompanie ein, und so zogen neben Local Hero Andi Döllerer, auch Hubert Wallner, Tim Raue und Joachim Kaiser in die "Küchenschlacht".

Der Nahkampf am Herd endete selbstverständlich mit einem Happy End! Denn letztendlich gingen die Gäste, die von den Spitzenköchen mit Ikarimi Lachs, Techelsberger Kasnudel mit weißer Trüffel, Schweinebauch und alpinen Jakobsmuscheln verköstigt wurden, als Sieger vom Feld.

Neben den kulinarischen gab’s auch musikalische Highlights. Zu späterer Stunde brachte Entertainer Gregor Glanz Glanz in die Hütte und sorgte in der Panzerhalle mit Hits von Elvis Presley, Udo Jürgens und AC/DC für beste Stimmung. Glanz ist übrigens selbst ein Herdvirtuose. "Ich habe mit sieben Jahren schon davon geträumt Sänger zu werden, habe aber zunächst doch eine Kochlehre gemacht. In diesem Beruf kann man sich auch kreativ ausleben".

Die "Gastro Premium Night" ist eine tolle Plattform um sich auszutauschen und Neues zu entdecken, aber auch um junge Leute für den wunderbaren Beruf des Kochs zu motivieren. "An Gästen fehlt es uns nicht, sondern an gutem Personal", so Tim Raue.

Tina Laske, Kronen Zeitung