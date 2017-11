Österreicher bleiben reisefreudig – auch im Winter

Reiseveranstalter wie TUI, Rewe Touristik und Thomas Cook hatten heuer unter anderem mit der Air-Berlin-Pleite, zu der auch die österreichische Airline Niki gehört, und den Hurrikans in der Karibik zu kämpfen. "Wir haben Sondercharter in die Karibik fliegen lassen und 600 Gäste zurückgeholt - daneben standen die Kunden von Airbnb und Booking.com", berichtete die TUI-Österreich-Chefin am Montag. Betreuung gab es nur für die Pauschalreisenden, nicht für die Individualtouristen.