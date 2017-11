Mutter, Tochter und Sohn als Schlägertrupp

Abgespielt hat sich alles so: Das Mädchen (16) und ihr Freund (18) waren im Stadtgebiet von Feldkirchen unterwegs und stritten sich mit drei vorerst Unbekannten - zwei Frauen und ein Mann. Auch Alkohol soll im Spiel gewesen sein. Was mit Beschimpfungen anfing, endete aber in einer brutalen Schlägerei. Das Mädchen darf das Krankenhaus erst heute wieder verlassen.

Videoaufnahmen und Facebook-Fotos

Augenzeugen beobachteten die Szenen von einem nahen Balkon, auch Videoaufnahmen gibt es. Dank deren Beschreibung, mit Hilfe von Facebook-Fotos sowie Aussagen von Lokalbetreibern konnten die Täter bald gefunden werden: Eine Mutter (48) mit Tochter und Sohn (28 und 21). "Noch streiten sie ab, handgreiflich geworden zu sein - es deutet aber alles darauf hin. Die Videos von dem Vorfall werden uns näheren Aufschluss geben", erklärt Polizist Manuel Liegl.