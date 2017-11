Handy-Empfang war Wunder

Am Mittwoch war es oben am Berg sonnig, dann neblig bis 2000 Meter Höhe. Ab dort war der Himmel zunächst bedeckt, klarte im Verlauf der Nacht bei minus 4 bis minus 9 Grad auf, so die ZAMG-Wetterwarte.



Wolkendecke reflektierte

Damit liegt nahe, das tatsächlich die Wolkendecke das Handy-Signal aus der zwölf Meter tiefen Doline stark genug reflektierte. Laut Technikern der Mobilkom ist das eine mögliche Erklärung, warum der vermisste Henning K. (45) aus Duisburg doch noch - wie berichtet - Alarm schlagen konnte, wie A1-Pressesprecherin Livia Dandrea-Böhm auf "Krone"-Anfrage erklärt: "Es war da sicher sehr viel Glück im Spiel."



Beim Einschalten sucht Handy Netz neu

Schlau war auf jeden Fall, von dem Bergsteiger das Handy immer wieder ein- und auszuschalten, sagt Stefan Schwarz, Leiter des Christian-Doppler-Labors für Grundlagenforschung der Mobilkommunikation an der Technischen Universität Wien: "Dadurch sucht das Gerät immer wieder ein neues Netz. In der Doline entstand möglicherweise ein Wellenleitungseffekt, ähnlich wie bei Kabeln."



Christoph Gantner, Kronen Zeitung