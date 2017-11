Große Erleichterung nach Entführungs-Alarm um Hund

Er ist der ganze Stolz der 14-jährigen Jenny. Das Mädchen und der kleine Chihuahua mit dem putzigen Namen Knöpfli sind seit Jahren nahezu unzertrennlich. Wenn es draußen kalt und nass ist, werden dem süßen Racker öfters Anorak und Schuhe angezogen.

Frauchen in Tränen aufgelöst

Doch am Wochenende wurde der kleine Vierbeiner offenbar Opfer einer Entführung. "Ein Unbekannter hat den Hund am Freitag Abend vor einem Lebensmittelmarkt in Innsbruck von der Leine abgehängt und mitgenommen", berichtet Patentante Waltraud Schiestl. Seither fehlte von Knöpfli jede Spur. "Mein Patenkind ist in Tränen aufgelöst."

"Dieben dank Facebook ausgeforscht"

Montag am Abend dann das Happy End: "Die Diebin konnte dank Facebook ausgeforscht und gestellt werden. Das Hündchen ist wohlbehalten zurück", freut sich die ganze Familie.