Höllenritt über Salzburg mit 916 km/h

In dieses Flugzeug steigt man nicht, man zieht es an: Spätestens wenn die fünf Gurtschlaufen mit dem Schleudersitz verbunden sind und das Kabinendach geschlossen ist, gibt es keinen Zentimeter mehr Platz in dem Alpha-Jet-Cockpit. In der Luft wird das später noch von Vorteil sein. Am Boden jedoch herrscht erst mal Enge. Und das schrille Heulen der anlaufenden Turbinen legt sich bedrohlich über die ruhigen Worte des Piloten Stefan Doblhammer, der am Vordersitz seine Startvorbereitungen trifft.