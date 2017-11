Betrunkener bedroht Paar bei Panne mit Pistole

Schreckmoment in Wien-Favoriten: Ein stark betrunkener Mann hat in der Nacht auf Sonntag ein Paar sowie einen Pannendienstfahrer aus heiterem Himmel mit einer Gaspistole bedroht. Als Polizisten hinzukamen, hatte der 23-Jährige die Waffe noch in der Hand, ließ sie jedoch fallen, als er die Pistolen der Beamten erblickte. Er wurde festgenommen. Ein Alkotest war nicht möglich, dafür war der Mann zu stark betrunken.