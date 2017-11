Das sind die ersten Dschungelbewohner!

Den Musiker würde es aber nur auf eine Hängematte im australischen Dschungel ziehen. An einem Auftritt bei dem neuen Ableger von "Der Bachelor" hat er dagegen kein Interesse. Auf die Frage, ob er sich mit dem Rosenkavalier von 2012 und Dauersingle Paul Janke bei 'Bachelor in Paradise' sehe, antwortete der frischgebackene Ex von Jessica Paszka: "Auf keinen Fall! Paul Janke kann ich auch so kennenlernen!"