Mentoren helfen bei der Lehrstellensuche

Denn viele brechen im ersten Jahr ab. Kiran nicht. Dafür trifft man sich regelmäßig. Anfangs alle zwei bis drei Wochen. Irgendwann weniger. Weil die Schützlinge ja selbstständiger werden. Mit 30 ist auch für die Mentoren Schluss. Kiran möchte Rezeptionistin werden. Der Job macht ihr Spaß. Was die Zukunft bringt, das weiß sie nicht. Was sie weiß, ist aber, dass sie in Camilla nicht nur eine Mentorin gefunden hat. Sondern eine Freundin.

Kronen Zeitung