Model-Beauty Irina Shayk: "Jede Frau ist sexy!“

Im Gespräch mit dem "LOOK"-Magazin fügt die hübsche Brünette hinzu, was für die Ausstrahlung einer Frau am wichtigsten ist: "Ein einfacher Ausdruck oder ein Lächeln kann eine Frau supersexy aussehen lassen." Doch nicht nur für die eigene Schönheit, sondern auch für das Selbstvertrauen ist jeder selbst zuständig, ist sich Shayk sicher. Auf die Frage, wer oder was ihr am meisten dabei hilft, selbstbewusst zu sein, sagt die Beauty: "Ich selbst. Ich denke nicht, dass es jemanden braucht, damit du dich selbstbewusst fühlst. Es sollte von innen kommen."