Internationaler Drogenring von Polizei zerschlagen

Mehr als 20 Kilogramm Suchtgift - rund 17 Kilo Kokain sowie drei Kilo Heroin - konnten im Zuge der Erhebungen sichergestellt werden. Alleine dadurch "verhinderten die Ermittler den Verkauf von hochgerechnet 1,7 Millionen Suchtgiftkugeln, die für den Straßenverkauf in den umliegenden Bundesländern, vorwiegend aber für den Straßenverkauf in Wien gedacht waren", hieß es seitens der Polizei. Zusätzlich konnte der Bande der Transport von insgesamt 58 Kilo Drogen mit einem Straßenverkaufswert von mindestens 30 Millionen Euro nachgewiesen werden.

Die Verdächtigen zeigten sich bislang großteils nicht geständig. Über die meisten von ihnen sei bereits die U-Haft verhängt worden. Der 45-jährige Kopf der Bande konnte noch in den Niederlanden gefasst werden. Er wurde bereits nach Österreich ausgeliefert und sitzt ebenfalls in Wien in U-Haft.

Pürstl: "Ermittler vollbrachten großartige Leistung"

"Die Ermittler des Landeskriminalamts Außenstelle West haben dank eines guten kriminaltaktischen Vorgehens eine großartige Leistung vollbracht", bedankte sich Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl bei den Beamten.