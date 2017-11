Tödlicher Verkehrsunfall: Stau rund um Linz

Tragischer Unfall auf der A1 beim Ebelsberger Berg. Ein Lkw katapultierte im Frühverkehr am Montag einen Pkw über die Betriebsausfahrt hinaus! Ein Stromverteiler der Asfinag bremste den BMW. Der Pkw-Lenker wurde dabei so schwer verletzt, dass dieser noch an der Unfallstelle verstarb. In der Folge kam es auf der Westautobahn zu einem Mega-Stau rund um Linz, der bis zu 12 Kilometer zurückreichte.