Rentnerin daheim bestohlen

"Bitte geben Sie etwas Geld für Kinder, die dringend unsere Hilfe benötigen!" Mit diesem Trick versuchen zwei Frauen derzeit im Burgenland kräftig abzukassieren. Noch mehr als auf die Spenden haben es die unverfrorenen Diebinnen aber auf das Ersparte ihrer Opfer abgesehen. Diese bittere Erfahrung musste zuletzt eine Pensionistin in Winden am See machen. Sie hatte den vermeintlichen Spendensammlerinnen die Tür geöffnet. Unaufgefordert folgten ihr die Fremden bis in die Küche, als die Hausherrin Bargeld holen wollte. Bei der Entnahme aus einem Schrank im Wohnzimmer dürfte die 68-Jährige beobachtet worden sein. Während sie sich in eine Spendenliste eintrug, schlich eine der Kriminellen unbemerkt zum Kasten. Aus einer Geldkassette und einer Schuhschachtel stahl sie 2200 €.

Laut Opfer ist eine Täterin pummelig, ihre Komplizin schlank. Beide trugen Leggings, hatten ihr dunkles Haar zu einem Zopf zusammengebunden und sprachen mit ausländischem Akzent.

Karl Grammer & Christian Schulter, Kronen Zeitung