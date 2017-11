Wie viele Wölfe verträgt das Land?

Weltweit leben rund 200.000 Wölfe in freier Natur. 30.000 davon in Mitteleuropa. Ein einziges Rudel von nur rund 15 Tieren seit Kurzem auch wieder in Österreich. "Dabei ist unser Land eines der besten Wolf-Habitate überhaupt. Bedenkt man nur etwa alleine die Ötscher-Region oder die Tiroler Alpen - und die extreme Wilddichte, die es in Österreich gibt", so Kurt Kotrschal, Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstation, der sein Leben seit einigen Jahren den Wölfen gewidmet hat.