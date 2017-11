Frachter „Cygnus“ auf dem Weg zur Raumstation ISS

Der private Raumfrachter "Cygnus" ist am Sonntag mit einem Tag Verspätung zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Der Transporter der Betreiberfirma Orbital ATK hob um 7.19 Uhr Ortszeit (13.19 Uhr MEZ) an Bord einer "Antares"- Rakete von der Wallops Flight Facility der US-Weltraumbehörde NASA in Virginia ab. Am Dienstag wird er an der ISS andocken.