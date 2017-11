Kim Kardashian feierte Kirschblütenfest vor Geburt

Die 37-Jährige hatte vor einigen Wochen in ihrer US-Show "Keeping Up with the Kardashians" den erneuten Nachwuchs bestätigt. US-Medien hatten bereits berichtet, dass eine Leihmutter das Kind austrage. Demnach soll die Geburt für Jänner geplant sein. Die Entertainerin und der Rapper Kanye West (40) sind bereits Eltern von Tochter North (4) und Söhnchen Saint (1).