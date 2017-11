„Darf sexy aussehen, aber nicht angefasst werden“

Verona Pooth hat nach eigener Aussage in ihrer Karriere auch Sexismus erlebt. "Aber nie eine Nötigung in einer Form, die mir einen Schaden zugefügt hat", sagte sie am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will". Frauen werde häufig vorgeworfen, durch verführerisches Aussehen oder aufreizende Kleidung Sexismus hervorzurufen - dies sei völlig falsch.