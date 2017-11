Zverev ringt Cilic zum Auftakt nieder

Alexander Zverev hat am Sonntagabend seine Premiere bei den ATP Finals in London mit viel Kampf erfolgreich absolviert. Der Weltranglisten-Dritte, der mit nur 20 Jahren der mit Abstand jüngste Spieler im Feld ist, besiegte in seinem ersten Gruppenmatch den Kroaten Marin Cilic nach 2:05 Stunden mit 6:4,3:6,6:4.