Wie der blutige Terror die Menschen verändert hat

Stolz hält David Fritz Goeppinger seinen linken Arm in die Kamera. Zwei wichtige Werte stehen da, in römischen Zahlen. Ein Datum - der 13. November 2015. An jenem Tag wurde der 25-Jährige Zeuge des IS-Massakers in der Konzerthalle Bataclan. 90 Menschen starben. Doch David überlebte. Genauso wie seine Freunde. Für dieses Glück steht der zweite Wert - fünf von fünf: "Wir waren fünf Kumpel vor der Attacke. Und fünf danach", erklärt er.