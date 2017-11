Ärger mit Saudis: Kriegsfieber steigt im Libanon

In der Regierung in Beirut ist die mit dem Iran verbündete Hisbollah immer mächtiger geworden. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah warf Saudi-Arabien nun vor, dem Libanon den Krieg erklärt zu haben. Der Iran seinerseits wirft angesichts der jüngsten Spannungen mit Saudi-Arabien der neuen Führung in dem Königreich Unerfahrenheit vor.

"Das könnte nur in Tränen enden"

Irans Außenminister warnt Saudi-Arabien vor Fehlkalkulationen: "Immer neue Krisen schüren könnte nur in Tränen enden. Ein erfahrener Mensch würde sich vorher gut überlegen, bevor er eine falsche Wette eingeht". Gemeint ist der neue starke Mann Saudi-Arabiens, De-Facto-Regent, Kronprinz und Verteidigungsminister Mohammed bin Salman (32).