Neureuther an ORF-Mann Pariasek: „Keinen Bock?“

Bereits nach seinem zweiten Platz in Zagreb im Jänner hatte Neureuther gut lachen. Das merkte man auch beim damaligen ORF-Interview: "Weißt was mir taugt? Zagreb und du da", nahm er Pariasek auf die Schaufel. Auch in in Val d'Isere 2015 sorgte der Deutsche für Lacher: Als Pariasek beim Interview fehlte, befragte er sich kurzerhand selbst - hier zu sehen: