Raserin aus Wien: „War mit E-Auto überfordert“

"Ich war mit dem Elektrofahrzeug überfordert." Diesen Grund hat eine Wienerin am Sonntagnachmittag gegenüber der Polizei als Grund für ihre eklatante Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Westautobahn in Salzburg genannt. Die Frau war kurz zuvor in einer 80er-Zone mit unglaublichen 166 km/h unterwegs gewesen, damit doppelt so schnell als eigentlich erlaubt. Die Ausrede der Frau half jedenfalls nichts, ihr wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.