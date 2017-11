Mehr Polizeipräsenzauf den Christkindlmärkten

In wenigen Tagen werden Kärntens größte Christkindlmärkte eröffnet. Inmitten der herrlich duftenden Lebkuchen wird die Sicherheit groß geschrieben. Während die Polizei in Villach mehr Präsenz zeigen will, werden in Klagenfurt verstärkt Ordnungshüter unterwegs sein. Auch über Einfahrtssperren wird diskutiert.